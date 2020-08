Sony komt deze week met een nieuwe State of Play; geen grote PS5 aankondigingen

Sony heeft laten weten dat ze deze week weer een nieuwe State of Play online zullen knallen. Daarin wordt overigens niet veel aandacht besteed aan de PlayStation 5.

Sony heeft op het PlayStation Blog al laten weten dat tijdens de State of Play van 6 augustus in ieder geval geen releasedatum of prijs van de PlayStation 5 te zullen onthullen. Wel zullen er indie en third party games voorbij komen.

Daarnaast zal er ook aandacht besteed worden aan third party games voor de PlayStation 4 en VR games.

State of Play staat gepland voor aankomende donderdag om 22:00 CEST! Dit kun je verwachten:

➡ Aankomende PS4 & PS VR-games

➡ Update van third-party & indie-games van de PS5-showcase in juni

➡ Géén grote PS5 announcements! Tune-in details: https://t.co/bdKe8ibAJ1 pic.twitter.com/7rLEvxosjZ — PlayStation Nederland (@PlayStationNL) August 3, 2020

De State of Play zal zo’n 40 minuten duren en uiteraard zorgen we tegen die tijd dat je die gewoon op deze site kunt bekijken.