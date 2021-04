Sony komt binnenkort mogelijk met PlayStation Plus Video Pass

Het lijkt er op dat Sony binnenkort een nieuwe video service voor PlayStation Plus-abonnees komt met de naam Video Pass.

Dit is namelijk door VGC gespot op de Poolse site van Sony, waar een logo voor PlayStation Plus Video Pass was geplaatst.

In de omschrijving wordt de service als ‘een extraatje’ dat voor een tijdje verkrijgbaar is. Deze zou van 22 april 2021 tot 22 april 2022 verkrijgbaar zijn en verkrijgbaar zijn voor alle PlayStation Plus-leden in Polen. In die sectie stond namelijk een aantal films van Sony, namelijk: Bloodshot, Venom en Zombieland: Double Tap.

Vorige maand kondigde Sony al aan dat de films en TV shows sectie uit de PlayStation Store gehaald zouden worden. Vanaf 31 augustus kunnen PlayStation-eigenaren geen films of series meer kunnen huren, maar wel kunnen bekijken als ze het al hebben gekocht.

Het zou dus goed kunnen dat de nieuwe service een alternatief hierop is, maar daarover is nog niks bekend. Zodra we iets van Sony vernemen, laten we het jullie natuurlijk meteen weten.