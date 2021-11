Sony heeft patent voor mobiele PlayStation controller aangevraagd

Sony lijkt zich ook meer op mobile gaming te willen focussen. Althans het bedrijf heeft een patent aangevraagd voor een PlayStation controller voor smartphones.

Volgens VGC dat de patentaanvraag vond, is Sony bezig met hardware voor mobiele apparaten. De controller die getoond wordt is om je telefoon te bevestigen, waardoor deze op een Nintendo Switch lijkt.

De controller lijkt geïnspireerd op de DualShock/ DualSense en zou wellicht gebruikt kunnen worden voor de PlayStation-games die via de Cloud gespeeld kunnen worden. Als Sony PlayStation Now serieus wil pushen om de concurrentie met Xbox Game Pass en Cloud Gaming aan te kunnen, zou dit apparaat een goede manier kunnen zijn voor het Japanse bedrijf om voet tussen de deur te krijgen.

Het is logisch dat Sony meer zou willen uitbreiden naar mobiel gamen; in een interview in oktober merkte Sony-hoofd Jim Ryan op dat hij wil dat PlayStation-games “worden genoten door een bijna onbeperkt publiek”. Door de grenzen van de woonkamer of slaapkamer te doorbreken en direct in handen van de spelers te komen, wordt zeker aan dit ideaal voldaan.

We hebben al gehoord dat PlayStation Uncharted, God of War en meer van haar IP naar mobiel wil brengen, en Ryan zelf heeft expliciet opgemerkt dat mobiel een hulpmiddel zal zijn dat Sony gebruikt om het bereik van PlayStation in de toekomst uit te breiden.

“We hebben nagedacht over hoe spelers van onze inhoud genieten en hebben al vroeg succes gehad met het experimenteren met mobiele games en apps om gamers meer keuze te bieden”, zei hij in het bovengenoemde interview. “Mobiel is slechts een van de gebieden die we onderzoeken om miljoenen gamers buiten onze platforms te bereiken.”

Op het moment van schrijven heeft Sony formeel nog geen commentaar gegeven op de patenten.