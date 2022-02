Sony heeft mogelijk een grote State of Play in maart

Sony zou volgens insiders druk bezig zijn met de voorbereidingen voor een ‘grote’ State of Play voor in maart.

Eerder deze maand zond de platformhouder nog een State of Play uit die geheel in het teken stond van Gran Turismo 7. Daar leek het voorlopig van Sony bij te blijven, maar daar komt dus binnenkort mogelijk verandering in.

Dit claimt onder andere Nick Baker van XboxEra. Die laat namelijk op Twitter weten dat Sony in maart met een ‘goede’ State of Play zal komen. Hij wordt hier bijgestaan door insider Tom Henderson die ook van meerdere bronnen dergelijke geluiden heeft gehoord.

Happy to add to what’s already out there. Yes, they’ve got a show in March. This is supposed to be “the good one” https://t.co/lG0THwSOgq — Nick (@Shpeshal_Nick) February 23, 2022

Wat releases heeft Sony sowieso nog Gran Turismo 7, God of War Ragnarok en de pas onthulde PlayStation VR 2-game Horizon: Call of the Mountain in de planning. We zijn benieuwd wat de andere studio’s van het Japanse bedrijf voor ons in petto heeft.