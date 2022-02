Sony heeft meer dan tien live-service games in de planning staan voor 2026

Sony zou, mede door de overname van Bungie, meer live-service games op de markt willen brengen. Voor 2026 staan er in ieder geval al 10 in de planning.

Door de komst van Bungie zou Sony niet alleen hun traditionele blockbuster games op de markt kunnen blijven brengen, maar ook wat aan hun gebrek aan (goede) multiplayer games kunnen doen. De platformhouder heeft nu 10 live service games in de planning die nog voor maart 2026 op de markt moeten komen.

Bungie heeft immers jarenlange ervaring in live-service games door onder andere de Destiny-franchise. Sony zou graag gebruik willen maken van de kennis van het bedrijf om ook een gat in die markt te vinden.

Welke live-service games er in ontwikkeling zijn, is nog niet bekend. Zodra we hier meer over horen, laten we het jullie uiteraard weten,