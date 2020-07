Sony’s PlayStation 5 moet hoge ogen gaan scoren. Onlangs werd al in een bericht van Bloomberg bekend dat de platformhouder de productie omhoog geschroefd heeft en nu horen we al dingen over de potentiële levenscyclus van de console.

Sony verwacht namelijk in de tijdsperiode van release tot de eerste maanden van 2021 ruim 10 miljoen exemplaren te verschepen. Digi Times meldt nu zelfs dat Sony in vijf jaar tijd 120 miljoen PlayStation 5 consoles in de winkels te leggen. De site zou deze informatie van bronnen rondom de productielijn in Taiwan hebben vernomen.

Volgens de site zou Sony de levenscyclus van de console willen verkorten van zes à zeven jaar naar vijf jaar. Het uiteindelijke doel qua verscheepte aantal consoles zou tussen de 120 en 170 miljoen exemplaren moeten liggen. Dit betekent dat de console nog beter moet verkopen dan de huidige generatie, dat met 110 miljoen verkochte exemplaren al een behoorlijk succes.

Aangezien de PlayStation 5 een stuk duurder zal worden, is het dus een behoorlijk ambitieus streven. Alleen tijd zal vertellen of dit ook daadwerkelijk ook haalbaar is. Wat vinden jullie hiervan? Denken jullie dat Sony voor een korte levenscyclus gaat? Of vinden jullie de huidige maatstaaf wel goed zoals ie is? Laat het ons vooral weten in de reacties!