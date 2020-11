Sony geeft oplossing voor het probleem met de downloadwachtrij op de PlayStation 5

Sinds afgelopen donderdag is het voor een klein percentage Nederlanders mogelijk om op de PlayStation 5 te spelen. Een aantal van hen – waaronder ook de gelukkige Amerikanen die vorige week al mochten beginnen – lopen echter tegen het probleem aan dat de downloads blijven haken in de wachtrij. Sony heeft hier nu een oplossing voor!

In de eerste week werd er aangegeven dat de enige manier om dit op te lossen het terugzetten van de PlayStation 5 naar de fabrieksinstellingen was. De nieuwste oplossing is gisteren gedeeld via het Twitter account van Playstation.

If you’ve experienced issues downloading games with “Queued for Download” or “View Details” messages on PS5, please update the system software to the latest version, start your PS5 in safe mode then rebuild the database. See “PS5:safe mode options” at https://t.co/BfgPSMafxd. pic.twitter.com/Vq7m0dXA23 — Ask PlayStation (@AskPlayStation) November 19, 2020

Allereerst zal je de nieuwste firmware moeten downloaden. Start de console op via de Sofe Mode (schakel de console uit met de Power Button, schakel dan de console in en laat pas de Power Button los als je de tweede beep hoort). Sluit de Dualsense controller aan met de bijbehorende USB-kabel, zodat je de console kan besturen. Kies dan vervolgens in dit menu voor Rebuild Database. Dit zal het probleem met de downloadwachtrij oplossen.

Het lijkt erop dat de PlayStation 5 voorlopig niet meer verkrijbaar is in Nederland. Op 18 en 19 november werd de console nog verkocht op BCC en Amazon DE, IT, UK en FR, maar per winkel duurde het enkele seconde voordat ze waren uitverkocht. Voor de ongelukkige onder ons: het is nog even wachten voordat we een volgende batch kunnen verwachten. Voor de gelukkigen onder ons: veel gameplezier!