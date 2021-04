Sony gaat in samenwerking met Firewalk Studios en ProbablyMonsters voor een nieuwe multiplayer IP

Een nieuwe blogpost op PlayStation.Blog kondigt een nieuwe multiplayer IP aan. De game zal gemaakt worden door Firewalk Studios en ProbablyMonsters in samenwerking met Sony.



Het lijkt er op dat Sony gaat werken aan gloednieuwe multiplayer game samen met Firewalk Studios en ProbablyMonsters. Op dit moment is niks bekend over de game. Tony Hsu (studiobaas van Firewalk Studios) heeft in de blogpost verteld over zijn ervaring met multiplayer games en het team dat aan de game werkt. Ryan Ellis en Elena Siegman werken aan de game. Ryan Ellis was creative director van Destiny. Elena Siegman was producent van Guitar Hero II, Bioshock Infinite, Destiny en Destiny 2. Het team heeft ook gewerkt aan de Mass Effect franchise en Apex Legends.

Firewalk Studios schijnt al enige tijd te hebben gewerkt aan de game. Hsu heeft aangegeven dat het team vorig jaar online playtests heeft uitgevoerd en dat zij erg veel genieten van de game. Het doel van de game is om plezier te brengen aan spelers over de hele wereld. Wij weten niet wanneer de game onthuld zal worden. De grootste kans is dat game tijdens een State of Play wordt onthuld, maar daar is niks over gezegd in de blogpost.

Wat voor game wij kunnen verwachten is nog onduidelijk. Het eerste waar mijn gedachte naar uitgaan is dat de game een shooter zal zijn of in ieder geval shooter elementen zal hebben. Het team heeft daar heel wat ervaring mee als ik kijk waar zij aan hebben gewerkt. Het is nu een kwestie van afwachten totdat wij meer te weten krijgen.