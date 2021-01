Sony gaat diverse modellen van de PlayStation 4 niet meer produceren

Nu de focus bij Sony meer op het produceren van PlayStation 5-consoles ligt, heeft de platformhouder besloten om bijna alle modellen van de PlayStation 4 niet meer te produceren.

Eerder deze week meldden al diverse Japanse retailers dat de voorraden van onder andere de PlayStation 4 Pro en diverse base modellen niet meer aangevuld zouden worden. Dit doordat deze gewoonweg niet meer geproduceerd zouden worden.

Volgens Game Watch komt het uiteindelijk op neer dat er alleen nog maar het de PlayStation 4 Slim model met 500GB HDD zullen worden gemaakt.

Alle andere modellen, inclusief de verschillende PS4 Pro-edities, worden niet meer geproduceerd, wat betekent dat ze niet meer in de winkels verkrijgbaar zijn, zodra de huidige voorraden op is. Het is ook onduidelijk of dit ook gevolgen heeft voor Sony’s andere kanalen in het Westen.

Alhoewel dit nog alleen in Japan lijkt voor te komen, is het zeer aannemelijk dat dit ook hier in het Westen zal gebeuren. Dus als je nog een gloednieuwe PlayStation 4 (Pro) wil scoren, zal je er snel bij moeten wezen.