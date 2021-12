Sony druk bezig met concurrent voor Xbox Game Pass

Microsoft weet met Xbox Game Pass veel gamers te overhalen en dat succes is ook Sony niet ontgaan. Reden genoeg om aan een concurrentie te werken.

Volgens goed geïnformeerde bronnen van Bloomberg is Sony bezig met een dergelijke service onder de codenaam Spartacus. Gamers zouden tegen een betaling toegang krijgen tot een bibliotheek aan nieuwe en klassieke games. Inderdaad, dat is precies hetzelfde als wat Xbox Game Pass voorschotelt.

Volgens de site komen er drie verschillende ‘tiers’ van de service. Daarvan is de eerste hetzelfde als PlayStation Plus, wat vereist is om multiplayer van betaalde games te spelen. De tweede geeft je daarnaast toegang tot een catalogus aan games. En de laatste (en tevens duurste) bevat daarnaast ook nog uitgebreide demo’s, game streaming, en toegang tot een grotere bibliotheek met PS1, PS2, PS3 en PSP games.

Het is overigens dus ook een manier van Sony om backwards compatibility te bieden aan alle gamers die af en toe zijn aan een nostalgisch gamesessie.

De service zal mogelijk al in de lente van 2022 verschijnen en dan zullen ook PlayStation Plus en PlayStation Now worden in de dienst worden opgenomen. PlayStation Plus zal volgens Bloomberg blijven bestaan, maar Now zal wel verdwijnen.