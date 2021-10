Sony voegt volgende maand drie PlayStation VR games aan Plus-games toe

PlayStation Plus-abonnees kunnen volgende maand niet drie, maar zes Plus-games verwachten. Van deze zes games zullen drie games voor de PlayStation VR zijn.

In november viert Sony het vijf jarige bestaan van hun VR-bril met drie games voor PlayStation Plus-abonnees. We weten overigens nog niet welke games dat zullen zijn, aangezien Sony dit niet wilde verklappen. Uiteraard zullen we dat later deze maand ongetwijfeld horen als de Plus-games voor november lekken/ onthuld worden.

Sony heeft daarnaast nog laten weten welke vijf games het meest gespeeld zijn op de headset, namelijk:

Rec Room

Beat Saber

PlayStation VR Worlds

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Resident Evil 7 biohazard

Spelen jullie nog wel eens games met de VR-bril van Sony? Zo ja welke games zijn voor jou nog steeds de moeite waard?