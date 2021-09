Sony heeft Demon’s Souls remake-ontwikkelaar Bluepoint Games overgenomen

We zagen het eigenlijk al aankomen, maar vandaag heeft Sony officieel bevestigd dat zij Bluepoint Games hebben overgenomen.

Een tijdje geleden leek het al een kwestie van tijd te worden voor Sony deze overname zou bekendmaken. Vandaag laat PlayStation baas Hermen Hulst weten dat de studio achter diverse (zeer geslaagde) remakes aan de PlayStation Studios-familie is toegevoegd.

“We zijn verheugd dat we officieel lid zijn geworden van PlayStation Studios”, zegt Bluepoint-president Marco Thrush in een verklaring.

“Austin, Texas is de thuisbasis voor Bluepoint vanaf het moment dat we de studio in 2006 voor het eerst oprichtten en we zijn nu een team van bijna 70 supergetalenteerde creatievelingen en blijven groeien. Hoewel de studio de afgelopen 15 jaar zeker is gegroeid, zijn onze culturele overtuigingen hetzelfde gebleven, om altijd de grenzen te verleggen en games van de hoogste kwaliteit mogelijk te maken, terwijl we er plezier in hebben. De focus op cultuur is essentieel geweest voor ons succes en we zijn verheugd dat PlayStation Studios een vergelijkbare cultuur en visie respecteert.

“PlayStation heeft zo’n iconische gamecatalogus en voor ons was er niets beters dan enkele van de meesterwerken van gaming naar nieuwe spelers te brengen. Door deel uit te maken van PlayStation Studios kan ons team de kwaliteitslat nog hoger leggen en nog meer impactvolle ervaringen creĆ«ren voor de PlayStation-community.

“Bedankt aan iedereen die ons door de jaren heen heeft gesteund – we kunnen niet wachten om je in dit volgende hoofdstuk voor Bluepoint Games meer geweldige games te brengen.”

In juni lekte PlayStation Japan per ongeluk nieuws over de overname toen Sony aankondigde dat het Housemarque had overgenomen.

Maar dat was niet het eerste dat we hoorden van een mogelijke overname van de Dark Souls remake-ontwikkelaar. Gerommel over de mogelijkheid begon de ronde te doen in de herfst van 2020, en dan weer in februari van dit jaar.

Bluepoint heeft een verleden met Sony en heeft games als God of War en God of War 2 geremasterd voor de God of War Collection, de Ico & Shadow of the Colossus Collection, Flower, Uncharted: The Nathan Drake Collection, waaronder Uncharted 1-3 en Gravity Rush.

Het is ook de studio die verantwoordelijk is voor de Metal Gear Solid HD Collection en PlayStation All-Stars Battle Royale.

Sony laat overigens weten dat de volgende game van Bluepoint niet een remake zal worden, maar een compleet nieuw avontuur. We zijn erg benieuwd wat de studio voor ons in petto heeft, maar dat zal voorlopig nog achter gesloten deuren blijven.