Sony deelt bans uit aan spelers die PlayStation Plus Collection verkopen

Het lijkt erop dat Sony PS5 bezitters aan het verbannen is die de PlayStation Plus Collection verkopen.

Wanneer jij je aanmeldt bij PlayStation Plus op de PlayStation 5, krijg je toegang tot een selectie van twintig PlayStation 4-spellen. Het lijkt erop dat sommige spelers deze collectie verkochten op eBay: de koper maakt een bedrag over en degene met de PlayStation Plus Collection logt dan met zijn of haar credentials in op jouw PS4. Dit ontgrendelt vervolgens de spellen uit de collectie voor de koper. Een Chinees Twitteraccount bracht deze praktijken als eerst aan het licht:

Thousands of PSN accounts have been banned, and according to community discussions, these accounts are concentrated in HK(@PlayStationHK ), and have in common the receipt of Sony’s PS Collection service for PS Plus, which contains serveral PS4 games for free. pic.twitter.com/ECWPRgVuO2 — 王之乎 (@zhihuwong) November 26, 2020

De ban is overigens niet mals: het account krijgt een ban van twee maanden, terwijl de PlayStation 5 in kwestie een levenslange ban krijgt van PlayStation Plus. Dit betekent dat de conole geen gebruik meer kan maken van de netwerkfunctionaliteiten. Wat vinden jullie: staat Sony is haar recht, of is dit iets té extreem?