Sony blijft Worldwide Studios uitbreiden

Sony heeft recentelijk bevestigd dat ze grote studio’s blijven werven voor hun first party titels. Deze worden dan onderdeel van Sony Worldwide Studios.

Het nieuws komt van een recentelijk uitgebracht jaarverslag. Verder staat er ook Sony’s voornemen in om méér first party titels over te brengen naar pc, gezien het grote succes van de Death Stranding en Horizon Zero Dawn ports.

“Sony Interactive Entertainment blijft investeren, of werven van firma’s met overvloedige creativiteit en hypermoderne technologie om Worldwide Studios op te bouwen, een vereniging van first party titel productie studio’s,” aldus het verslag.

Sony’s meest recente acquisitie van een grote studio was in augustus 2019. Toen sloot Insomniac Games – de ontwikkelaar van Marvel’s Spiderman – zich aan bij Worldwide Studios. Vijf jaar daarvoor nam het Pixelopus over, de ontwikkelaar van Concrete Genie.

Maar een zeer belangrijke werving was die van Sucker Punch in 2011. Deze zorgde met Ghost of Tsushima en The Last of Us 2 van Naughty Dog voor één van de beste kwartalen voor Sony ooit. Naughty Dog hoort trouwens ook bij de Worldwide Studios line-up.

In gerelateerd nieuws werd bekend dat de PlayStation 5 half november uitkomt. Ongeveer een week nadat de Xbox Series X uitkomt. Wat vinden jullie van de strategie van Sony? Laat het ons weten in de reacties!