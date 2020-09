Sony biedt excuses aan voor verloop PlayStation 5 pre-orders

Sony heeft laten weten dat de manier waarop de pre-orders voor de PlayStation 5 zijn verlopen beter hadden gekund.

In een bericht op Twitter meldt het bedrijf dat de pre-orders voor de PlayStation 5 op zijn zachts gezegd beter hadden moeten verlopen. In de komende dagen zullen er meer exemplaren te pre-orderen zijn en daarover zullen de retailers meer info over vrij moeten geven.

Mocht je dan alsnog niet lukken om er een te bemachtigen, zullen er later dit jaar nog meer exemplaren door Sony beschikbaar gesteld worden.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020