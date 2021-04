Sony bezig met grote stap in mobile gaming

Sony is bezig met een grote stap te zetten in mobile gaming. Hierbij worden de bekendste PlayStation games de grote publiekstrekkers.

In een vacature voor “Head of Mobile” is te lezen dat PlayStation Studios zoekt naar iemand die “de meest populaire reeksen van PlayStation kan overzetten op mobiel.”

“Je zal verantwoordelijk zijn voor het bouwen en schalen van een team van mobiele leiders en zal dienen als het hoofd van deze nieuwe zakelijke eenheid binnen PlayStation Studios.”

Dus wat kunnen we verwachten? Nou, onder de meest populaire reeksen van PlayStation tellen we: Uncharted en The Last of Us van Naughty Dog. Gran Turismo van Polyphony. God of War van Sony Santa Monica en Ratchet & Clank van Insomniac. Het is dus mogelijk dat we nieuwe mobiele versies hiervan zullen zien als resultaat. Het kan echter nog even duren, want er zal eerst een roadmap voor drie tot vijf jaar ontwikkeld moeten worden.

Daarnaast heeft Sony al een mobiele games label genaamd PlayStation Mobile Inc. Deze heeft onder andere de PlayStation App, de PS Remote Play app, Run Sackboy! Run!, Uncharted Fortune Hunter en een handvol Playstation 4 PlayLink titels uitgebracht zoals Hidden Agenda en Erica.

Bovendien is PlayStation Mobile Inc al gebruikt om PlayStation games op pc uit te brengen zoals: Horizon: Zero Dawn, Everybody’s Gone to the Rapture en de aankomende Days Gone.

Er valt verder veel geld te verdienen met Mobile Gaming. Pokemon Go, Candy Crush, PUBG, Genshin Impact en Roblox halen maandelijks miljoenen binnen. Het ziet er naar uit dat Sony hier ook een deel van wil binnenharken.

Het nieuws komt vlak na het verslag van Bloomberg. Deze claimt dat Sony een “obsessie heeft met blockbusters” welke “men onrustig maakt” binnen de studios van PlayStation. Verder werd uit dit verslag duidelijk dat Naughty Dog aan een remake van Last of Us werkt en Sony Bend niet aan Days Gone 2 werkt, maar een compleet nieuwe game.

Wat vinden jullie er van dat Sony een grote stap in Mobile Gaming wil maken? Laat hieronder een reactie achter!