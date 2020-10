Sony bevestigt komst nieuwe PlayStation Store

De PlayStation Store wordt volgende week voorzien van een compleet nieuwe look.

Er werd al in de wandelgangen gesproken over een vernieuwde versie van de PlayStation Store en vandaag heeft Sony dit ook bevestigd.

De platformhouder heeft een mail gestuurd naar diverse PlayStation gebruikers, waarin men schrijft dat de nieuwe digitale winkel tussen 21 en 26 oktober op het web online gaat en op 28 oktober de mobiele versie zal volgen. PlayStation 3, PSP en PS Vita games zullen overigens niet te vinden zijn in de Store, net als thema’s voor deze platforms en die van de PlayStation 4.

De PlayStation 4 games zullen nog gewoon in de winkel worden gezet, net als PlayStation 5 games en toekomstige games. De vernieuwing van de PlayStation Store betekent wel het einde van de ‘wensenlijst’. Alles wat je daar nu in hebt opgeslagen zal dus ook verdwijnen. Op het moment van schrijven is het nog niet bekend of de nieuwe winkel een dergelijke feature gaat krijgen.

Elke console behoudt overigens diens eigen store, die toegangelijk zijn via het menu van het desbetreffende platform. Hier kun je gewoon je games, apps, thema’s en avatars blijven aanschaffen, net als waar je games kunt downloaden die je al in je bezit hebt.

Vonden jullie dat de PlayStation Store aan vernieuwing toe is? Of zijn jullie eigenlijk nog wel blij met de huidige versie?