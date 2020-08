Sony bevestigt dat de PlayStation 5 dit jaar nog verschijnt

We hoeven niet bang te zijn dat de releasedatum van de PlayStation 5 pas volgend jaar zal zijn, als we Sony mogen geloven!

Nu de Xbox Series X al een releasemaand heeft gekregen en de releasedatum van de PlayStation 5 nog altijd een mysterie is, is het logisch dat sommige mensen wat nerveus werden of de console nog dit jaar zou verschijnen. Eric Lempel, hoofd van Global Marketing Sony, heeft via een gesprek met GameIndustry ons op het hart gedrukt dat de PlayStation 5 dit jaar nog zal verschijnen:

We zullen de console dit jaar gaan lanceren, dat gaat gebeuren. Vanuit mijn kant gaan we er absoluut alles aan doen om alle magie en enthousiasme te brengen die we in het verleden hebben gehad bij lanceringen.

We weten dus nu vrijwel zeker dat de nieuwste console van Sony dit jaar zal verschijnen!