Sony bevestigt per ongeluk Destroy All Humans 2 – Reprobed

Het bestaan van Destroy All Humans 2 – Reprobed lijkt per ongeluk bevestigd te zijn door Sony. De uitgever plaatste een tweet waarin dit nieuws naar voren kwam, voordat deze snel weer verwijderd werd.

Gelukkig wist een oplettende gebruiker een screenshot van de tweet te maken. Hier zien we dat het spel in ieder geval voor de PS5 uit zal komen. Aankomende vrijdag houdt uitgever THQ Nordic een speciale livestream om hun tienjarige bestaan te vieren. Waarschijnlijk zal Destroy All Humans 2 – Reprobed daar langskomen.