Sony Bend werkte aan Days Gone sequel en Uncharted remake

Sony Bend zag eigenlijk wel heil in een opvolger van Days Gone, maar Sony zelf vond het idee van de studio niet interessant om te vervolgen. In plaats daarvan zou de studio in eerste instantie aan een remake van Uncharted werken.

Ondanks dat Days Gone het goed deed qua verkopen, wist de game de critici niet geheel te overtuigen. Daarnaast kostte het Sony ook veel meer geld dan verwacht, aangezien de ontwikkeling ervan langer duurde dan verwacht. Dit zou voor de platformhouder reden genoeg zijn om Bend Studio niet aan een opvolger te laten werken.

Volgens Bloomberg kreeg de studio de taak om een remake van Uncharted te maken. Hiervoor maakte Sony een team van ontwikkelaars van de studio, dat onder supervisie van Naughty Dog aan de remake mocht werken. Een ander team van Sony Bend zou daarnaast, ook samen met Naughty Dog, werken aan een multiplayer game.

Dit blijkt dus niet helemaal lekker uitgepakt te hebben voor de Days Gone-ontwikkelaar, aangezien enkele ontwikkelaars en managers besloten om de studio te verlaten. Zij waren er namelijk bang voor dat Sony Bend door Naugthy Dog zou worden opgenomen. De managers van de studio zouden diverse keren hebben gevraagd om van het project afgehaald te worden en uiteindelijk kregen ze het voor elkaar. Sony gaf ze zelfs toestemming om een nieuwe game te maken.

Het is niet bekend of de Uncharted Remake nog steeds wordt ontwikkeld, maar Bloomberg meldt dat het ‘op papier’ nog steeds bij Sony Bend wordt ontwikkeld.

Days Gone verscheen in 2019 en wist niet iedereen meteen te overtuigen. Echter is er voor PlayStation Plus-abonnees deze maand de kans om de game ‘gratis’ te proberen. Daarnaast komt er ook nog een PlayStation 5-upgrade voor deze game en zal deze later dit jaar ook op de PC speelbaar zijn.