Sony Bend director sluit Days Gone 2 niet helemaal uit

Sony mag misschien wel in eerste instantie nee hebben gezegd tegen het idee van Days Gone 2, maar als het aan director Jeff Ross ligt zeggen we de serie nog niet helemaal vaarwel.

Eind vorige week werd duidelijk dat Sony Bend Studio (uiteindelijk) aan een gloednieuwe game is gezet en niet aan een sequel op Days Gone. In een interview met David Jaffe geeft Ross in ieder geval nog een beetje hoop. Het interview dat door de Sony veteraan werd gehouden, leek Sony een beetje neer te zetten als de uitgever die nog alleen op AAA-games en het Westen gaat focussen. Echter ging Ross daar niet op in, maar kon wel hoopgevende woorden aan de Days Gone fans geven wat betreffende een eventuele opvolger.

“Zeg nooit nooit iets, het is gewoon … misschien niet op dit moment. Dus als je rouwde om het verlies van een mogelijk vervolg op Days Gone, kun je misschien wat troost putten uit het idee dat de serie niet voor altijd verloren is gegaan.”

Het team van Sony Bend lijkt ook een gevecht met moederbedrijf Sony hebben gehad om aan een andere game te mogen werken. In eerste instantie werd het team opgesplitst om samen met Naughty Dog aan een multiplayergame en een remake van Uncharted te werken. Doordat Bend Studio voet bij stuk hield, en er een aantal managers opstapten, gaf Sony uiteindelijk toch de mogelijkheid om aan een nieuwe game te werken. De remake van Uncharted zou overigens nog wel door Naughty Dog en Sony Bend worden ontwikkeld, maar het is niet duidelijk of dat nog steeds het geval is. Naast een remake van Uncharted wordt er namelijk (mogelijk) ook aan een remake van The Last of Us gewerkt.

Days Gone verscheen in 2019 en werd gemixt ontvangen door zowel critici als de community. Mocht je ge├»nteresseerd zijn in de game, kun je deze ‘gratis’ spelen als je PlayStation Plus hebt. Voor PlayStation 5-eigenaren staat de game al een tijdje tussen de PlayStation Plus collectie en voor hen is er een upgrade verkrijgbaar waardoor de game in 4K en 60fps te spelen is.