Sony baas wil niet zeggen of God of War een PlayStation 5 exclusive wordt

Nu Sony al overstag is gegaan met games als Horizon Forbidden West en Spider-Man Miles Morales vragen fans zich af of God of War ook niet gewoon naar de PlayStation 4 zal komen.

Daarop lijkt PlayStation chef Jim Ryan nog geen antwoord op te kunnen/ willen geven. In een gesprek met Telegraph laat Ryan weten dat hij ‘niks te zeggen’ heeft over het feit of God of War Ragnarok wel of niet een PlayStation 5 exclusive blijft.

Het is een opmerkelijke uitspraak, want als er een game een system seller kan worden is het wel God of War. Het is sowieso opvallend dat Sony zo weinig van een game laat zien die volgend jaar al in de schappen moet komen te liggen.

Daarentegen zit Sony nu ook nog met de tekorten van de PlayStation 5-consoles die mogelijk nog wel even zullen aanblijven. Daarnaast lijkt Sony de eigenaren van de PlayStation 4 voorlopig niet in de kou te laten staan en is het mogelijk dat de game ook gewoon naar de vorige generatie console zal komen.