Sony adviseert om Cyberpunk 2077 op PS4 Pro of PS5 te spelen

Gisteren werd Cyberpunk 2077 weer in de PlayStation Store verkocht worden en ondanks diverse patches en hotfixes is de game nog niet bepaald zonder bugs.

Ruim een half jaar naar release blijken eigenaren van een standaard PlayStation 4 nog steeds behoorlijke bugs ervaren en op VGC geeft Sony dan ook het volgende advies:

CD Projekt Red blijft overigens de game de komende tijd voorzien van updates en patches, maar of de game hierdoor ooit zonder bugs zal komen te zitten, blijft de vraag. Als je de game op de PlayStation 4 hebt gekocht, krijg je overigens wel een gratis upgrade voor de PlayStation 5-versie. Al is het daar nog maar de vraag wanneer je deze console kunt bemachtigen.

#Cyberpunk2077 is now back on the PlayStation Store.

You can play the game on PlayStation 4 Pro and PlayStation 5. Additionally, a free next gen upgrade will be available for all owners of the PS4 version of Cyberpunk 2077 in the second half of 2021. pic.twitter.com/RTkptIHOb4

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 21, 2021