Sonic The Hedgehog onderweg naar Fall Guys

Devolver Digital en Mediatonic slaan de handen ineen met SEGA om een Sonic-kostuum naar Fall Guys te brengen. Het kostuum zal onderdeel worden van het tweede seizoen in Fall Guys en deze week nog verschijnen.

Het Sonic The Hedgehog-kostuum komt op 14 oktober naar Fall Guys en kan voor 10 crowns worden gekocht. Op het Twitter-account van Fall Guys werd zojuist een teaser gezet, die een eerste blik werpt op het nieuwe kostuum.

Are ya seeing this??? 👀https://t.co/8HUVqIn2uE pic.twitter.com/zD7OfFjSJD

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 12, 2020