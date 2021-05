Sonic Colors: Ultimate is aangekondigd!

Sonic Colors uit 2010 in een nieuw jasje! Het verscheen toen onder andere voor de Nintendo 3DS en de Wii. Na 11 jaar wachten horen wij eindelijk over een remaster. Vandaag is aangekondigd dat de game een Ultimate versie zal krijgen onder de naam Sonic Colors Ultimate. Het zal op 7 september dit jaar uitkomen op de Nintendo Switch, Xbox One, ps4 en pc!

Het gaat hierbij om een Remaster, dus wij kunnen verwachten dat het gaat om verbeterde graphics, vernieuwde besturing en zelfs een compleet nieuwe game mode! Sonic Colors Ultimate zal worden ontwikkeld door Blind Squirrel Games. Een studio dat wij kennen van BioShock: The Collection en Mass Effect Legendary Edition dat twee weken geleden was uitgekomen! De Rival Rush mode zal volledig nieuw zijn. In deze mode kun je jouw vaardigheden bewijzen door in gevecht te gaan tegen Metal Sonic en zo beloningen ontgrendelen.

Sonic Colors Ultimate zal fysiek en digitaal verschijnen. Er komt ook een Digital Deluxe edition met verschillende bonus items waaronder een Sonic figure, soundtrack remixes en een vroegere releasedate namelijk op 3 september.

Kijken jullie ernaar uit?