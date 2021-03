‘Sommige’ Bethesda games worden volgens Microsoft PC en Xbox exclusive

Microsoft heeft ZeniMax (moederbedrijf van Bethesda) officieel verwelkomt als Xbox Game Studios, maar blijft nog een beetje vaag over welke games exclusief zullen worden.

In een bericht op Xbox Wire verwelkomt Microsoft’s Phil Spencer de studios van Bethesda als nieuw onderdeel van Xbox Game Studios. Door de overname van de studio zijn Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog en Roundhouse Studios nu officieel onderdeel van Xbox.

Spencer noemde het de ‘volgende stap in het opbouwen van een toonaangevend first-party studio-team’ en merkte op dat het ‘van vitaal belang’ is dat Bethesda games blijft maken ‘zoals het altijd heeft gedaan’.

Dat gezegd hebbende, herhaalde hij dat met de toevoeging van de Bethesda-teams, gamers moeten weten dat Xbox-consoles, pc en Game Pass de beste plek zullen zijn om nieuwe Bethesda-games te ervaren, waaronder ‘enkele nieuwe titels in de toekomst die exclusief zullen zijn voor Xbox- en pc-spelers’.

Spencer zei dus niet dat alle toekomstige Bethesda-games alleen naar pc en Xbox zouden komen, maar daar horen we later deze week meer over. Eerder werd door Spencer gezegd dat alle huidige exclusieve projecten zullen worden gehonoreerd, zoals die voor Deathloop en Ghostwire: Tokyo.

Nogmaals, het is vermeldenswaard dat Spencer zei dat “‘ommige” nieuwstitels exclusief zouden zijn voor pc en Xbox – niet alle. Maar het valt nog te bezien of het al lang in ontwikkeling zijnde Starfield ,waar we vrijwel niets van hebben gezien, een exclusive wordt. En dan is er nog The Elder Scrolls 6, die nog ver weg is. Maar zelfs Todd Howard van Bethesda zei eerder dat het ‘moeilijk voor te stellen’ was dat de game niet op PlayStation zou verschijnen, nieuws waarvan zelfs Sony Interactive Entertainment-baas Jim Ryan graag nieuws wil horen.

We zullen het in ieder geval voor jullie in de gaten houden. Welke games verwachten jullie dat exclusives worden? Laat het ons weten in de reacties!