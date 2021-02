Solar Ash trailer toont voor het eerst gameplay

Heart Machine, de makers van HyperLight Drifter, geeft ons een allereerste blik op hun nieuwe game Solar Ash.

In de game ben je Ray, een VoidRunner die zich bezighoud met het jagen op de grote Sentinals. Deze enorme wezens bedreigen het leven op de wereld en moeten worden gestopt. Dat is waar jij komt kijken.

Het moet een snelle platformer worden. In plaats van lopen glijd je over de wereld heen, je kunt grote sprongen maken en met wat goede timing werk je je vijanden zou uit de weg. Solar Ash moet later dit jaar verschijnen, al is een exacte datum nog niet gegeven. Vooralsnog moeten we het doen met de mooie trailer.