Software update voor Pokémon Legends: Arceus

Tijdens de Pokémon Presents van vandaag, kondigde The Pokémon Company veel nieuws aan. Naast twee compleet nieuwe Pokémon games, ook extra’s voor bijvoorbeeld Pokémon Legends: Arceus!

Pokémon zwermen

Pokémon Legends: Arceus is nog niet zo lang uit, maar heeft vandaag wel zijn eerste update gekregen. Hierdoor kunnen trainers Pokémon zwermen tegenkomen. Een groep van bijvoorbeeld Pikachu’s die samenwerken of waar je het tegen op kunt nemen. Verder krijgen we ook de kans om tegen legendarische Pokémon te vechten.

De beelden leken te hinten op ‘Legendary Raids’, zoals we die kennen uit Sword & Shield of Pokémon GO. In Arceus zien we veel gameplay samensmelten uit de afgelopen Pokémon games. Deze update lijkt dat alleen maar extra te versterken.

Oh, en iedereen krijgt een gratis Mystery Gift cadeau. Voer de code ARCEUSADVENTURE in en ontvang 30 Ultra, Gigaton en Jet ballen. Deze actie is geldig tot en met 31 maart.