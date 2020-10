Snoop Dogg heeft een Xbox Series X koelkast

Rapper Snoop Dogg is de trotse bezitter van een werkende Xbox Series X koelkast.

De Amerikaanse rapper deelde een video van de koelkast op Instagram, maar haalde deze er ook meteen van af. Het ziet er naar uit dat hij een marketingembargo verbroken heeft, maar het internet heeft ondertussen de video al wijdverspreid.

Snoop Dogg has an Xbox Series X fridge pic.twitter.com/7SUCJYdk36 — Wario64 (@Wario64) October 24, 2020

De koelkast van Snoop Dogg is zo gemaakt dat die perfect een Xbox Series X nabootst, compleet met wit verlichte X power-knop. In de koelkast staat een Xbox verjaardagstaart (Snoop is een paar dagen geleden 49 geworden) die er uitziet als een Xbox Series X. Bovendien staat de koelkast zeer toepasselijk vol met gin en juice (jus d’orange).

De stunt is een dikke knipoog richting de Xbox Series X koelkast meme. Toen de Xbox Series X in december 2019 werdt onthuld vonden veel mensen het op een koelkast lijken, waarna er een hoop memes volgden.

Snoop Dogg has an Xbox Series X fridge pic.twitter.com/7SUCJYdk36 — Wario64 (@Wario64) October 24, 2020

Het is leuk om te zien dat Microsoft inspeelt op de Xbox memes, eerder deden ze dit namelijk ook al met de Craig the Brute meme.