Sniper Ghost Warrior Contracts 2 teaser trailer en screenshots vrijgegeven

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 introduceert extreem lange snipe-afstanden als nieuwe feature aan de serie. In de eerste teaser van de game zien we het in actie.

De teaser trailer van CI Games’ Sniper Ghost Warrior Contracts 2 toont een afstandsschot van 1506 meter die accuraat wordt uitgevoerd. Uiteraard om de nieuwe feature te demonstreren.

Sniper Ghost Warrior Contracts introduceerde al nieuwe elementen aan de serie, zoals open wereld sandbox levels, waardoor je missies op je eigen manier kon voltooien. Daarvoor waren de games geheel lineair tot Sniper Ghost Warriors 3 dat een open wereld had, maar desondanks erg lineair qua gameplay bleef.

In Sniper Ghost Warrior Contracts zijn de sandbox levels nog groter, waardoor spelers hun doelwit vanaf afstanden van 1000 meter of meer kunnen proberen neer te halen. Naast deze nieuwe feature zijn de visuals geüpdatet, realistische schietelementen verbeterd en zijn er nieuwe wapens toegevoegd.

Het tweede deel in de Contracts serie wordt in de winter verwacht voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Uiteraard zullen we voor die tijd nog wel meer over deze game gaan horen. Kijken jullie al uit om met Contracts 2 aan de slag te gaan? Laat het ons vooral weten in de reacties!