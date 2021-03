Sniper Ghost Warrior Contracts 2 komt in juni; nieuwe gameplay-trailer vrijgegeven

CI Games heeft laten weten dat Sniper Ghost Warrior Contracts 2 op 4 juni zal verschijnen en daarnaast ook een nieuwe gameplay-trailer vrijgegeven.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 wordt een game, die volgens de ontwikkelaars, gebruik maakt van de nieuwe consoles, waardoor spelers vijanden van meer dan een kilometer afstand kunnen neerknallen. Het vervolg zal draaien om een ​​dramatische campagne die zich afspeelt in het Midden-Oosten, waar je als de contractsluipschutter ‘Raven’ speelt door middel van vijf ‘verschillende sandbox-levels’ met een verscheidenheid aan volledig toegankelijke, interactieve gebieden die je kunt aanpakken in meerdere manieren.

De levels zijn wederom op zo’n manier gemaakt dat het interessant is om levels vakers te voltooien. De game zal op de PlayStation 5 en Xbox Series X in native 4K gespeeld kunnen worden. Naast deze consoles komt de game ook naar de pc, PlayStation 4, Xbox One en Xbox Series S.

Spelers die de game pre-orderen, krijgen daar overigens de volgende bonussen bij:

● Marcus Tactical:een lichte sniper rifle met geweldige stabiliteit

● FFF-45 ACP Luring Pistol: een handwapen met ‘lokkende ammunitie’

● Twee wapen skins