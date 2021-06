Rebellion heeft laten weten dat Sniper Elite VR op 8 juli naar PlayStation VR, Steam VR en Oculus zal komen.

Dit deed de ontwikkelaar in een nieuwe trailer waarin we ook wat gameplay te zien krijgen. De game werd twee jaar geleden al aangekondigd en zal dus over iets meer dan een maand speelbaar zijn.

