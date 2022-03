Rebellion heeft laten weten dat Sniper Elite 5 vanaf 26 mei verkrijgbaar is.

In het vijfde deel van de bekende Sniper reeks, keren spelers weer terug naar Frankrijk. Uiteraard moeten zij daar weer op stijlvolle wijze Nazi’s om brengen. In de game moeten spelers daar ook Operatie Kraken volbrengen.

Als je de game pre-ordert, krijg je de Wolf Mountain missie erbij. Daarin is het aan jouw de taak om niemand minder dan de “F├╝hrer” van een kogel te voorzien. Sniper Elite is in ontwikkeling voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.