Sniper Elite 4 voor Nintendo Switch voorzien van releasedatum

De Nintendo Switch-versie van de tactische Tweede Wereldoorlog shooter Sniper Elite 4 is voorzien van een releasedatum.

De game zal namelijk vanaf 20 november verkrijgbaar zijn voor de hybride console van Nintendo. De game krijgt overigens een fysieke en een digitale versie.

De Switch-versie zal overigens worden voorzien van motion aim en je zult je hartslag en kogelinslag voelen door middel van de HD rumble.

Sniper Elite 4 is al verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4 en Xbox. Het is overigens het bestverkopende deel uit de serie, waarvan in totaal al ruim 20 miljoen exemplaren van overigens de toonbank zijn gevlogen.