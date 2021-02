Skyward Sword en Breath of the Wild nieuws

The Legend of Zelda: Skyward Sword komt naar de Nintendo Switch. Daarnaast laat Nintendo weten dat het vervolg op Breath of the Wild goed gaat, maar nog niet af is.

Eerste beelden tijdens de Nintendo Direct

Tijdens de Nintendo Direct verschenen er beelden van Skyward Sword HD. De Nintendo Wii game uit 2011 krijgt een HD versie. De game is het beste speelbaar met bewegingsbesturing, maar heeft nu ook een besturing via de normale knoppen. Er verschijnen ook speciale Skyward Sword Joy-Con controllers. De game verschijnt op 16 juli.

Buiten het nieuws dat het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild goed verloopt, kregen we helaas nog geen nieuwe beelden te zien.