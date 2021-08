Skyrim Anniversary Edition aangekondigd

QuakeCon is nog geen dag bezig en we hebben nu al een aantal aankondigingen te pakken! Zo kwam gister en mooie nieuwe dat Quake opnieuw wordt uitgebracht, maar we zien ook een andere inmiddels klassieker wéér verschijnen; Skyrim.

Dit kan er natuurlijk maar één zijn: The Elder Scrolls V: Skyrim. Al tien jaar spelen we de game op consoles, een volgende generatie consoles, koelkasten en gasfornuizen en nu binnenkort ook op de Playstation 5 en Xbox Series X|S. De zogenoemde Anniversary Edition bevat alles wat er tot nog toe is uitgebracht voor de game, zoals DLC en Creation Club content, wat grotere mods zijn.

Mocht je Skyrim nog niet geprobeerd hebben, en we geloven je niet als je met ‘nee’ antwoord, dan is het zeker een mooie kans om deze te proberen. Het alles-in-een pakket komt op 11 november uit, precies tien jaar na originele release. Hij komt naar de Playstation 4 en 5, Xbox One en Series X|S en PC. Nintendo Switch spelers hebben pech ditmaal, en moeten het met de versie doen de ze al hebben.