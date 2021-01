Sky: Children of the Light komt naar de Switch

Thatgamecompany, de ontwikkelaar van onder andere Journey en Flower, heeft bekend gemaakt dat Sky: Children of the Light op de Nintendo Switch zal verschijnen.

Een exacte datum is er nog niet. Wel is bekend dat de game ergens deze zomer haar entree zal maken op de hybride console van Nintendo. Althans: als we de productpagina van Nintendo mogen geloven. Ook is er een gloednieuwe trailer vrijgegeven die hieronder te bekijken is.

In Sky: Children of the Light verkent de speler al vliegend een magische wereld. Dat kan ook online worden gedaan met zeven andere spelers. De game telt verder zeven verschillende koninkrijken met ieder een eigen thema. De bedoeling is om “de gevallen sterren weer te herstellen” en een “mysterie te ontrafelen”. In 2019 werd de titel nog gekroond tot beste Iphone-game van dat jaar.