Skull & Bones opnieuw met een jaar uitgesteld

Ubisoft heeft laten weten dat Skull & Bones opnieuw is uitgesteld. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers liet de uitgever weten de game nu tussen april 2022 en maart 2023 te verwachten.

De piratengame werd al tijdens de E3 van 2017 aangekondigd en is gebaseerd op Assassin’s Creed 4: Black Flag. De game zou oorspronkelijk in 2018 verschijnen, maar werd steeds uitgesteld. Er werd zelf al gesproken over een reboot, maar ook dit lijkt vooralsnog niet echt aan te slaan.

We horen nu al een paar jaar dat de game met een jaar uitgesteld wordt en dat is ook dit jaar weer het geval. Degene die erg uitkijken naar de piratengame van Ubisoft zullen geduld moeten hebben en blijven duimen!