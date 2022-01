Skull and Bones director verlaat Ubisoft na 15 jaar

Ubisoft’s piraten game Skull and Bones heeft met het vertrek van associate director Antoine Henry.

Henry werkte al 15 jaar bij Ubisoft en was in eerste instantie lead game designer bij de Assassin’s Creed: Black Flag spin-off Skull and Bones. Later werd hij zelfs de associate director van de game. Daarnaast heeft hij ook een rol als manager bij Assassin’s Creed Valhalla gehad, was senior designer bij een inmiddels geannuleerde game en werkte ook mee aan de eerste Watch Dogs.

Skull and Bones werd tijdens de E3 van 2017 aangekondigd en werd met open armen door het publiek ontvangen. De game was al sinds 2013 in ontwikkeling als uitbreiding op Black Flag, maar werd zo uitgebreid dat er besloten werd om er een volledige game van te maken. Helaas werd de game uitgesteld naar 2019, maar later zelfs tot het fiscale jaar 2020/21. Ook dat bleek niet haalbaar en het blijkt dat de game in die tijd een reboot is ondergaan en pas naar april dit jaar zal verschijnen.

Er werd vorig jaar gesproken dat Skull and Bones in alpha-fase zit en dat het vele uitstellen van de game voornamelijk met slechte management, feedback vanuit het bedrijf en jaarlijkse reboots te maken heeft. Zo zou er zelfs nooit echt een “duidelijk idee” voor de game zijn. Kotaku liet zelfs weten dat Ubisoft inmiddels al een bugdet van 120 miljoen dollar aan het project heeft verloren.

Laten we hopen dat de game door het opstappen van Henry niet opnieuw in een dergelijke cyclus terecht komt, want dan zou het zo maar kunnen dat Ubisoft de stekker eruit trekt.