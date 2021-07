Skate 4 wordt niet tijdens EA Play Live getoond

Helaas pindakaas, het team achter Skate weet ons voor de show al begonnen is teleur te stellen: komende EA Play Live zal de game niet getoond worden. Toch hebben ze wel een kleine verrassing.

Op Twitter laten ze weten dat ze zelf vinden er nog niet klaar voor te zijn om het uitgebreid te laten zien tijdens de show van komende donderdag. Jammer natuurlijk, want we zitten er al een tijdje op te wachten. De eerste geruchten begonnen zelfs al rond 2017!

In het statement geven ze aan dat ze het graag in een keer goed willen doen, wat natuurlijk betekend dat het langer gaat duren. Natuurlijk zien we het liefst zo snel mogelijk nieuwe gameplay, maar (voor de verandering) een game die meteen af is, is ook wat waard. Toch lijken ze ons wel iets te geven, ze eindigen met dat ze ons morgen iets gaan laten zien. We gokken er maar op dat het een update over Skate is, maar we laten het je morgen weten!