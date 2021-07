Skate 4 heeft waarschijnlijk open wereld, multiplayer en personage customization

EA gaat Skate 4 dan niet tijdens de EA Play van aanstaande donderdag laten zien, maar dankzij een nieuwe teaser van Full Circle hebben we wat meer informatie gekregen.

De nieuwe studio heeft diverse influencers en skaters met de game aan de slag te laten gaan. In een video lijken zij de eerste teasers voor Skate 4 te geven. Zo wordt er gesproken over een open wereld, customization van de personages en iets van een multiplayer-element.

We weten ook dat het nog lang zal duren voor we met de game aan de slag kunnen. Skate director Deran Chung laat namelijk weten dat het nog “erg vroeg” is.

Ook zal de game, net als Star Wars, Dragon Age en Mass Effect niet aanwezig zullen zijn tijdens de komende EA Play Live. Wel weten we dat Apex Legends en Battlefield 2042 wel van de partij zullen zijn.