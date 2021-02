Six Days of Fallujah ontwikkelaar gaat niet voor ‘politiek commentaar’

Six Days in Fallujah is een game gebaseerd op waargebeurde verhalen van de tweede aanval op Fallujah in 2004. Toch wil de ontwikkelaar zich distantiëren van ‘politiek commentaar’.

Nadat de game in 2009 door diens originele uitgever werd geannuleerd, werden wij vorige week verblijd met het nieuws dat de game een nieuwe ontwikkelaar en uitgever aan de game werken.

Je zou denken dat een game over een echte oorlogszone van nature politiek zou zijn, maar blijkbaar proberen de ontwikkelstudio en uitgever achter het project het vanuit een apolitieke hoek te benaderen.

In een interview met Polygonlegt Peter Tamte van uitgever Victura Boss uit dat het doel van het terugbrengen van Six Days in Fallujah is om ‘de complexiteit van stedelijke gevechten’ te benadrukken door ons de wereld te laten zien vanuit het perspectief van soldaten die er aanwezig waren.

“Het gaat over de ervaringen van die persoon die er nu is vanwege politieke beslissingen. En we willen laten zien hoe keuzes die door beleidsmakers worden gemaakt, invloed hebben op de keuzes die [een marinier] op het slagveld moet maken. Net zoals dat [Marine] niet kan twijfelen aan de keuzes van de beleidsmakers, proberen we ook geen politiek commentaar te geven over de vraag of de oorlog zelf al dan niet een goed of een slecht idee was.

Een bericht dat ik heb gehoord van alle mensen die dierbaren hebben verloren in de strijd is dat ze niet willen dat het offer van hun kind of vriend wordt vergeten. Zelfs degenen die erg gekant waren [tegen de oorlog in Irak]. En ik had gesprekken met velen van hen, evenals met andere leden van ons team – vooral voormalige militairen die in ons team zitten [die] in 2009 gesprekken voerden met veel van deze families – en we hoorden de een na de ander: ‘We don Ik wil niet dat je hier een spelletje over maakt, maar we willen niet dat het offer van onze zoon wordt vergeten. ‘ Het is een mengeling daarvan. De realiteit is dat de meeste mensen zich niet bewust zijn van de strijd om Fallujah.

De uitgever wil graag aangeven dat het ontwikkelteam niet van plan is een game te maken die lijkt op Call of Duty.

“[…] Voor de meeste [familieleden van oorlogsveteranen] is hun enige idee van een videogame het kijken naar iemand anders die Call of Duty speelt. Call of Duty is een sport, en als iemand een sport zou maken van het vermoorden van mijn zoon, zou ik behoorlijk overstuur zijn. Het is nu onze taak om mensen te laten zien dat we geen Call of Duty gebruiken.”

Hoe denken jullie over Six Days in Fallujah? Is het maken van zo’n dergelijke game niet al een politieke statement? Laat ons vooral weten hoe jullie erover denken!