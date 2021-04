Six Days in Fallujah was ooit in ontwikkeling bij Sony Santa Monica

Volgens David Jaffe en John Garvin (schrijver en director van Day’s Gone) was Six Days in Fallujah op een gegeven moment in ontwikkeling bij God of War-ontwikkelaar Sony Santa Monica.

In het interview van Jaffe met de Days Gone schrijver bespreekt men de ontwikkeling van de game bij de God of War-ontwikkelaar. Het is overigens David Jaffe zelf, die de vraag aan Garvin stelt of hij daarvan op de hoogte was en deze wist er wel degelijk van. Sterker nog: hij was een van de aanwezige tijdens de besprekingen om de game het ‘groene licht’ te geven.

Garvin is tijdens het gesprek erg openhartig en vertelt daar onder andere over het niet doorgaan van Days Gone 2 en hoe spelers eigenlijk niet mogen klagen, aangezien ze het origineel niet eens de volle mep waard vonden.

Over Six Days in Fallujah meldt Jaffe dat het erop lijkt dat zodra de game vorm begint te krijgen dat uitgevers zich er dan toch terugtrekken. Volgens de voormalig-ontwikkelaar van Twisted Metal en God of War bevinden deze bedrijven zich namelijk letterlijk boven de mijnen. Hij vraagt zich dan ook af wat deze nieuwe partij gaat doen om hier verandering in te brengen.

Wat dat betreft heeft Victura al de eerste fout gemaakt. In eerste instantie stelde het bedrijf dat de game niks met politiek te maken had om, na kritiek van de community, toch te stellen dat dit ‘onafscheidelijk ermee te maken heeft’.

Six Days in Fallujah werd in eerste instantie in 2009 aangekondigd door Konami. Wanneer de game bij Sony Santa Monica in productie was, is niet bekend. Nu is het in ontwikkeling bij Highwire Games en wordt het uitgegeven door Victura. Deze uitgever bestaat uit voormalig medewerkers van Atomic Games People, dat de game in eerste instantie ontwikkelde.