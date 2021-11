Six Days in Fallujah verschijnt pas volgend jaar

We hebben goed en slecht nieuws voor degene die uitkijken naar Six Days in Fallujah. Het slechte nieuws zullen jullie al gelezen hebben in de titel, maar het goede nieuws is dat het team van ontwikkelaar Victura wordt verdubbeld qua medewerkers.

Six Days in Fallujah werd in 2009 aangekondigd en wist eigenlijk veel aandacht te genereren door de setting. Helaas leek het in eerste instantie erop dat de game nooit zou komen, aangezien deze in 2010 werd geannuleerd. Tot in februari van dit jaar een nieuwe ontwikkelaar het aandurfde om de controversiële shooter alsnog te ontwikkelen.

De game zou eigenlijk dit jaar moeten verschijnen, maar de ontwikkelaar heeft gewoon meer tijd en financiële middelen nodig om de game af te maken. Het laatste lijkt geen probleem, aangezien ze bezig zijn om het team te verdubbelen.

Victura SEO Peter Tamte laat namelijk het volgende weten over het uitstellen van Six Days in Fallujah:

“Het werd duidelijk dat het opnieuw creëren van deze waargebeurde verhalen met een hoge kwaliteit meer mensen, kapitaal en tijd zou vergen dan we hadden. Ons team verdubbelen is slechts een van de vele dingen die we doen om ervoor te zorgen dat Six Days in Fallujah nieuwe soorten tactische en emotionele diepgang geeft aan militaire shooters.”