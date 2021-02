Six Days in Fallujah komt dit jaar naar pc en consoles

Victura en Highwire Games hebben vandaag laten weten dat Six Days in Fallujah dit jaar nog naar de pc en consoles zal komen.

Six Days in Fallujah is een first person tactische militaire shooter, gebaseerd op echte verhalen uit 2004. De game werd in eerste instantie al in 2009 aangekondigd door Atomic Games en verdween van de radar, maar is dus blijkbaar toch weer opgepakt door een andere ontwikkelaar.

De game keert dus terug met een andere uitgever en ontwikkelaar en een nieuwe game gemaakt door veteranen die aan Destiny en Halo hebben gewerkt. Daarbij krijgen ze input van soldaten die de strijd om Fallujah zelf hebben meegemaakt en diens verhalen zullen dus worden ervaren. In totaal ruim 100 soldaten, mariniers en Irakezen hebben hun verhalen, maar ook foto’s en video-opnames met de ontwikkelaar gedeeld. Deze is daar de afgelopen drie jaar druk mee bezig geweest om dit om te zetten naar een game en belooft ons een tactische moderne shooter, zoals we nog nooit eerder hebben meegemaakt.

Er was overigens een goede reden dat de game na diens oorspronkelijke aankondiging op de plank belandde. De uitgever durfde het, na veel kritiek, niet aan om een game uit te brengen die gebaseerd was op actuele gebeurtenissen. Victura is overigens in 2016 opgericht door Atomic Games CEO Peter Tamte, dat als doel had om deze game alsnog op de markt te brengen.

Op het moment van schrijven hebben we nog geen releasedatum, maar we zullen het uiteraard op de voet volgen.