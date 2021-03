Situatie rondom Dying Light 2 en Dead Island 2

Fans wachten al jaren een vervolg in de open wereld games van zombies. We wisten al lang geleden dat zowel Dying Light als Dead Island een vervolg kregen, maar het is lang wachten op wanneer we deze spellen zouden krijgen.

Na zoveel opmerkingen en verwijzingen naar beide games die vastzaten in ‘de hel van ontwikkeling’, koos het team achter Dying Light 2, Techland, ervoor om fans een snelle kleine update te geven.

Nu leverde de update niet veel nieuwe inhoud op. Wat de studio aan het doen was, is fans geruststellen dat Dying Light 2 nog in ontwikkeling was en dat het later dit jaar op de markt zou komen. Helaas hebben we geen indicatie hebben wanneer Dying Light 2 in 2021 wordt gelanceerd. Dat is echter meer dan wat het ontwikkelingsteam kan zeggen over Dead Island 2.

Tijdens de video-upload die Techland online bracht, verwees de studio zelfs naar Dead Island 2. Van die specifieke game werd geen update gegeven, buiten een gelekte oude game-build. Gelukkig bracht Deep Silver een bericht uit op hun officiële Twitter-account, maar nogmaals, verwacht hier niets in termen van nieuwe updates of officiële releasedatums.

In plaats daarvan stuurde Deep Silver een meme waarin stond dat ze weten wanneer Dead Island 2 uitkomt, maar dat kan ons nog niet vertellen. Op dit moment zitten we jaren in de ontwikkelingscyclus voor Dead Island 2 en op dit moment is er geen nieuws. Hopelijk zullen we iets horen, want er zijn fans die echt genoten van het eerste deel en het niet erg zouden vinden om het avontuur te vervolgen. maar op dit moment zullen we gewoon moeten afwachten wat Deep Silver onthult.