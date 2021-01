Sims 4 accessoirespakket zet je huisgenoten de stuipen op het lijf

EA en Maxis trappen het nieuwe jaar af met de onthulling van De Sims 4 Paranormaal Accessoirespakket, het griezelig leuke pakket waarmee spelers nieuwe manieren krijgen om te spelen met het leven (na de dood).

In De Sims 4 Paranormaal Accessoirespakket krijgen Sims te maken met gruwelijke ‘huisgenoten’ in de nieuwe spookhuiskavels, waar de nachten verstoord worden door ondeugende geesten. Sims kunnen een séance houden om Guidry het spook op te roepen, die hen kan adviseren over hoe ze comfortabel kunnen wonen in een huis met een speels spook dat de boel op stelten zet. Ze kunnen ook communiceren met spoken en ze kalmeren, hun huizen zuiveren om ongenode gasten de deur te wijzen of spoken gewoon dag en nacht hun gang laten gaan. Sims kunnen zelfs Bothilde de skeletassistent oproepen voor wat hulp in de huishouding.

Daarnaast kunnen spelers de nieuwe mediumvaardigheid beheersen om indruk te maken op Guidry en om hun Paranormaal onderzoeker-licentie te verdienen. Met hun nieuwe licentie kunnen Sims andere, minder paranormaal gevoelige Sims helpen hun problemen met de geestenwereld op te lossen en de rust te laten terugkeren in hun huis.

De Sims 4 Paranormaal Accessoirespakket is het 18e accessoirespakket voor De Sims 4 en is vanaf 26 januari verkrijgbaar voor €9,99 voor PC op Origin en Steam en voor PlayStation 4 en Xbox One.