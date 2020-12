Silent Hill en Siren-ontwikkelaar Keiichiro Toyama maakt nieuwe horror actie-game

Keiichiro Toyama en zijn nieuwe studio Bokeh Game Studio zijn begonnen aan de ontwikkeling van een nieuwe horror actie-game.

Keiichiro Toyama ken je misschien van de Silent Hill-games, Siren of de Gravity Rush serie. Onlangs stapte hij met een paar andere ontwikkelaars op bij Szony Japan Studio om een eigen studio, genaamd Bokeh Game Studio te beginnen. In een gesprek met IGN spreekt Toyoma voor het eerst over hun eerste project.

Dit project, wat overigens nog geen naam heeft, zal een horror actie-adventuregame worden met ‘gevecht en verhalende elementen’ die ‘fans van zijn voorgaande werken zullen bevallen’. Echter wordt de game meer horror georiĆ«nteerd, maar wel toegankelijk voor een groter publiek. Het zal volgens de studiobaas dus geen hardcore horrorervaring worden.

De game bevindt zich op dit moment in de prille fase van ontwikkeling en zal pas in 2023 op verschillende platforms verschijnen. Toyama meldt er wel bij dat ze de game bouwen met de PC als belangrijkste platform, maar hoopt de game ook op zo veel mogelijk andere platforms uit te brengen.

Je zult dus ook voorlopig niks nieuws over deze game horen, mocht de release in 2023 al niet genoeg zeggen. Bokeh co-founder Kazunobu Sato vertelt namelijk aan IGN dat de game nog in de prototype fase bevindt. Wel zullen ze iedereen op de hoogte blijven houden via hun Twitter-account.