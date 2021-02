Silent Hill componist hint naar komende game

Als we Silent Hill componist Akira Yamaoka mogen geloven, kunnen we binnenkort angstig uitkijken naar de onthulling van een enge game.

In een inmiddels verwijderde video met de een interview met de componist, verklapt hij dat er in de zomer een nieuw project van hem wordt aangekondigd.

“Je zult deze zomer waarschijnlijk iets horen dat wordt aangekondigd. Ik denk dat je het een beetje hoopt te horen.”

Zoals eerder vermeld, was de video van YouTube gehaald, waarbij AlHub zei:

“We danken je voor je steun die heeft bijgedragen aan de verspreiding van het interview dat we gisteren met Akira Yamaoka over de hele wereld publiceerden. We zijn gevraagd om de clip te verwijderen en deze is verwijderd. We bieden onze excuses aan en blijf op de hoogte voor de volgende interviews. “

Door wie deze video is verwijderd, is niet duidelijk, maar het feit dat iemand hem van internet wilde hebben, betekent waarschijnlijk dat waar Yamaoka het over had, een groot probleem is.

Geruchten over een nieuwe Silent Hill-titel rommelen al een tijdje. Uitgever Konami annuleerde Hideo Kojima’s Silent Hills in 2015, waardoor mensen hunkeren naar spookachtige steden gevuld met de innerlijke demonen van de hoofdpersonages.