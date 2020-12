Silent Hill-bedenker verlaat PlayStation voor eigen studio

Keiichiro Toyama, geestelijk vader van onder andere Silent Hill, heeft besloten om PlayStation te verlaten om een eigen studio te beginnen. Door het besluit komt er een einde aan een dienstverband van meer dan 20 jaar bij het Japanse bedrijf.

Toyama was in dienst bij Sony’s Japan Studio ondermeer verantwoordelijk voor titels als Gravity Rush en Siren. Vanaf nu zal hij zich echter volledig gaan richten op zijn eigen bedrijf: Bokeh Game Studio.

Helemaal alleen is Toyama niet. Zo zullen ook veteranen Kazunobu Sato en Junya Okura de gelederen van Bokeh Game Studio komen versterken. Sato is bekend van zijn bijdrage aan The Last Guardian en Puppeteer. Ook Okura is een flinke naam, zo was hij bijvoorbeeld lead designer van Gravity Rush.

Dat de mannen alvast niet stil zitten bewijst de onderstaande video wel. Naast dat ze uitgebreid hun beweegredenen bespreken, komt ook de eerste game voorzichtig ter sprake. Voor eenieder die benieuwd is: snel kijken dus! Tip: zet wel de ondertiteling aan.